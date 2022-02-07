İranlı iş adamı Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyaretinin sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyaretinin Rusya'da ve hatta Avrasya ülkelerinde geniş ve olumlu bir yansıma yarattığını belirten Caferi, 'Bu geziye ekonomik açıdan bakmak istersem ilerde güzel şeyler olacağına eminim.'dedi.

Caferi,geçmişteki sonuçsuz diplomatik görüşmelere ve İran ve Rusya düşmanlarının olumsuz propagandalarına rağmen, bu kez İran için faydalı başarılara tanık olacağımızı belirtti.

Caferi, 'Reisi'nin Rusya gezisinden sonra büyük Rus işletmeleri İran'la daha aktif çalışıyor'dedi.

Caferi,'Genellikle, önceki cumhurbaşkanlarının Rusya'ya ziyaretleri sırasında bir dizi diplomatik ve törensel toplantı yapıldı ve herhangi bir operasyonel sonuç alınamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki bakanların planlaması ve görüşmeleri ile bu gezi, etkileri önceden belirlenmiş İran İslam Cumhuriyeti için elbette faydalı ve yapıcı bir kazanım olacaktır'diye belirtti.

Caferi,'Çok dikkat çeken bu gezinin en önemli erken etkilerinden biri, büyük Rus şirketlerinin ve ekonomik aktörlerin İran ile ekonomi ve iş alanında çok aktif hale gelmesidir. 230 milyar dolarlık Rusya pazarı dediğimizde bu pazardan iyi bir pay almak için tüm gücümüzle girmemiz gerekiyor'ifadesini kullandı.