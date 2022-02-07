Şemhani: Maksimum baskının kaldırılmadığı bir anlaşma, iyi bir anlaşmanın temeli olamaz

Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, 'İranlı müzakerecilerin sekizinci tur müzakerelere devam etme gündemi açıkça belirlendi. Maksimum baskı oluşturan yaptırımların kaldırılmadığı bir anlaşma, ülke ekonomisini şartlandırdığı için iyi bir anlaşmanın temeli olamaz' ifadesini kullandı.

İran ile P4+1 grubu arasındaki görüşmeler yarından itibaren (7 Şubat Salı) Viyana'da devam edecek. Son günlerde, müzakereciler bir anlaşma taslağı hazırlamak ve bazı tartışmalı konularda karar vermekle meşguldü. Delegasyonların büyük çoğunluğu, bazı konuların karmaşıklığına rağmen görüşmelerin ilerlediğini kabul ediyor.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Kasım 2021'de başladı ve İran İslam Cumhuriyeti, karşı tarafın yaptırımları kaldırmaya ne kadar ciddiyse İran'ın yaptırımları kaldırma mekanizmalarını kabul etme iradesinin o kadar ciddi olabileceğini vurguluyor.

Öte yandan Reuters, ismi açıklanmayan bir Avrupalı yetkilinin İran ile P4+1 grubu arasındaki görüşmelerin yarından itibaren Viyana'da (7 Şubat Salı) devam edeceğini söylediğini aktardı.

ABD'nin İran özel elçisi Robert Malley de Pazar akşamı MSNBC'ye yaptığı açıklamada, görüşmelere devam etmek için bu hafta Viyana'ya döneceğini söyledi.

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