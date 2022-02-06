7 Şub 2022 01:02
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Laricani: ECO bölgesinin ortak şahsitetleri ders kitaplarında işlenmeli

Laricani: ECO bölgesinin ortak şahsitetleri ders kitaplarında işlenmeli

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi’nin Müşaviri ve eski İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bölgenin ortak kültürel ve tarihi şahsiyetlerinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üyesi ülkelerin ders kitaplarında işlenmesi gerektiğini söyledi.

ECO Kültür Müessisesi Başkanı Server Bahti ile görüşen Larcani, ECO bölgesindeki gençlerin kültürel kopuşlarının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, batının kültürel istilasının tehlikesi ile ikazda bulundu.

Ortak tarihi hüviyetlerin ihyası için modeller geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Laricani, bölge ülkeleriin ortak kültürel ve tarihi şahsiyetlerinin ders kitaplarında okutulması geretiğini söyledi.

Bahti de doğulu geçnler arasında kimlik krızi ile ilgili kaygıların arttığını ifade ederek, bölge ülkelerinin kendi geçmişinden kopmaması için doğu kimliğinin ihyasının özel bir strateji olarak gündeme alınması gerektiğini söyledi.

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