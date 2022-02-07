Fransa'da yaşayan bir İranlı, Üstad Behzad'ın 10 tablosunu Kültür Mirası Bakanlığı'na bağışladı

Üstad Hüseyin Behzad'ın 10 tablosu, Fransa'da yaşayan İranlı merhum İrec Mocelel'in talimatıyla 6 Şubat 2014 Pazar günü düzenlenen törenle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Müzeler Genel Müdürlüğü Başkanı katılımıyla Miras, Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'na teslim edildi.

Hatipzade,'Bu törende bu eserler, Fransa'da yaşayan bir yurttaş olan merhum İrec Mocelel tarafından Behzad Müzesi'ne bağışlanmıştır.Bu olay, yurt dışındaki yurttaşlarımızın Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatik aygıta olan güvenini göstermektedir.Ülkemizin kültürel mirasını korumak ve İran ve İran kimliğinin bu parçalarını toplamak bizim için bir onurdur'dedi.

Hatipzade,İran'ın Paris Büyükelçiliği ve Tahran'daki Bakanlıktaki meslektaşlarımız ve Miras, Kültür, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız önemli çalışmalar yaptı'diye belirtti.