Afganistan'dan İran'a son 6 ayda 1 milyon göçmen geldi

Afganistan'daki özel bir nakliye şirketinin başkanı İsmail Civanmerd Emerhel , her gün yaklaşık 4 bin Afgan'ın İran'a göç ettiğini söyledi.

"Civanmerd Emerhel, 'Afganlar, yoksulluk, işsizlik ve iş ve eğitim fırsatlarının olmaması nedeniyle Afganistan'dan İran ve Pakistan'a gidiyor" dedi.

Civanmerd Emerhel, Kabil'den her gün 3 bin 500 ila 4 bin kişinin Kendahar, Nimroz ve Herat vilayetlerine göç ettiğini söyledi.

Öte yandan The New York Times, 'ABD birliklerinin geri çekilmesi ve Afgan hükümetinin düşmesinden sonra yaklaşık bir milyon Afgan Afganistan'ın güneybatı sınırından İran'a geldi' diye yazdı.

Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Afganistan'da bir ekonomik kriz patlak verdi ve milyonlarca Afgan'ın hayatı çöküşün eşiğinde.