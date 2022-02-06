Tahran Üniversitesi Webometrics'e göre dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasında yer aldı

Bu sıralamada İran'daki en iyi on yüksek öğretim kurumları şu şekilde yer aldı:

Tahran Üniversitesi

Tahran Tıp Üniversitesi

Şerif Teknoloji Üniversitesi

Şehit Beheşti Tıp üniversitesi

Emir Kebir Teknik Üniversitesi

Moderes Üniversitesi

İsfahan Tıp Üniversitesi

Elm o Sanat üniversitesi

Meşhed Firdevsi Üniversitesi

Tebriz Tıp Üniversitesi

Tahran Üniversitesi de bu sıralamada dünyada 308. sırada yer alıyor.

Sıralama, Madrid merkezli İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) bir araştırma grubu olan Cybermetrics Lab tarafından yayınlandı.

Sıralamanın amacı, akademilerin ve araştırma enstitülerinin internetteki varlığını artırmak ve bilimsel sonuçların açık olarak yayınlanmasını teşvik etmektir.

Derecelendirme 2004'te ortaya çıktı ve her Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Bugün dünya çapında 12.000'den fazla üniversite için web göstergeleri sağlıyor.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları ya da Üniversitelerin Web Sıralamaları, web içeriğinin hacmi (sayfa ve dosya sayısı), görünürlüğü ve bu yayınların aldığı dış bağlantılara (site atıfları) göre belirlenen puan neticesinde dünya üniversitelerini sıralayan sistem. Sıralama, Madrid kaynaklı İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubu "Cybermetrics Lab" tarafından yapılmaktadır.

Sıralamanın amacı, internet üzerinde akademik araştırma kurumlarının varlığını arttırmak ve bilimsel makalelerin açık erişim yayınını teşvik etmektir. 2004 yılından beri her Ocak ve Temmuz ayında güncellenen sıralamada bugün dünya çapında 12 binden fazla üniversite değerlendirilmektedir.