İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüştü

Emir Abdullahiyan görüşmede, iki ülke Cumhurbaşkanlarının görüşmesine ve Azerbaycan Savunma Bakanı’nın Tahran ziyareine işaretle bu ziyaretlerin iki ülke iyi ilişkilerinin belirtisi olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Cumhurbaşkanı Aliyev’e selamlarını ileten Emir Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı’nın Aliyev’I Tahran’a davet ettiğini iletti.

Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki anlaşmalar ve projelere değinerek, anlaşmaların bir an evvel hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı’nın İran’ın kuzey illerine yaptığı ziyarete değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke komşu illeri ilişkilerinin artmasını istedi.

Bayramov da iki ülkenin son aylarda ilişkilerinde yaşanan gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, iki ülke Ekonomik Komisyonu Toplantısının zamanında düzenlenmesi için çalıştıklarını söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanı’nın Aşkabad gözüşmesinin tarihi olduğunu belirten Bayramov, yakın zamanda Tahran’ı ziyaret etmeyi temenni etti.

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