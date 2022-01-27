Uluslararası Altın ve Mücevher Fuarı Tahran’da düzenleniyor

İran Altın ve Mücevher Üreticileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyid Hoccet Şefayi fuarın 120 yerli ve Japonya, Türkiye, İtalya, Almanya ve İngiltere’den 10 yabancı firmanın katılımıyla düzenlenceğini söyledi.

Şefayi, üç gün sürecek fuarda çeşitli mücevher, gümüş, kıymetli taşlar, saat ve kuyumculukta kullanılan çeşitli teçhizatlar ve araçların sergileneceğini belirtti ve fuarın 3 gün süreceğini ifade etti.

Şefayi bu sanayi dalının altyapısının temin edilmesi durumunda petrol sanayi için iyi bir alternative olabileceğini söyledi.

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2012