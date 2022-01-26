Ferhadi: Filmin kalitesi kalıcılığını garantiler

ABD’nin Variety gazetisine demeç veren Ferhadi, kendisini sinemacı olarak gördüğünü ve yapımları üzerinde konsantre olduğunu beli,rterek, bir vatandaş olarak halkını sevindiren şeylerin onu da sevindirdiğini ve aynı şekilde bir vatandaş olarak olaylara tepki verdiğini söyledi.

iki Oscar kazanan Ferhadi, kazandığı Oscar’ın insanları filmlerini syretmeye ittiğini belirterek, Oscar Komitesinin uluslararası üyelerinin artmakta olduğunu ve uluslararası sinemaya da konsantrasyonun arttığını söyledi.

Filmlerin kalitesinin süreden önemli olduğunu ifade eden Ferhadi, ilginç bir filmin zamanına bakılmadığını fakat bazen 15 dakikalık bir filmin zamanın uzun geldiğini, belirtti.

Muhatapla iletişim kurmak için zaman olduğunu düşünmediğini ifade eden Ferhadi, muhatapların genelde hızlı ritme sahip filmleri beğendiğini söyledi.

Ferhadi, gelecek yıllarda Uluslararası Oscar Ödülünün, Oscar ödüllerinin sütunlarından birine dönüşeceğini ve bunun da filmlerin kalitesinin artmasına neden olacağını söyledi.

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2012