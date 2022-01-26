İran ve Azerbaycan Savunma Bakanları görüştü

General Aştiyani görüşmede iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerinin güçlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, iki ülkenin tarihi ve kültürel geçmişi göz önünde alındığında ilişkilerin çeşitli alanlarda geçmişe göre daha da artması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin ortak savunma ve güvenlik işbirliğinin gelişmesinin önemine değenen General Aştiyani, iki ülkenin özel jeopolitik konumundan dolayı ilişkilerin gelişmesinde büyük kapasiteleri olduğunu söyledi.

General Zakirov da İslam İnkılabı Rehberi ve İran devletinin ülkesinin toprak bütünlüğüne verdiği desteğe teşekkür ederek, İran silahlı kuvvetlerinin güç ve kapasitesinin onur verici olduğunu söyledi.

Zakirov, iki ülke ilişkilerinin gelşmesine vurgu yaptı ve İranlı muadilini Bakü’ye davet etti.

Dün Tahran’a gelen Zakirov, ilk görüşmesini İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bageri ile gerçekleştirdi.

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2012