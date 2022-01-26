Cumhurbaşkanı Reyisi: Bir çok ülkeden ABD’nin direkt müzakere isteği iletildi

Televizyon’da canlı yayında halka hitap eden Ayetullah Reyisi, şu ana kadar ABD ile müzakere yapılmadığını belirterek, ‘’ Biz defalarca ilan ettik bir kez daha ilan ediyoruz, taraflar İran aleyhine uygulanan zalimce ambargoların kaldırılmasına hazır olmaları durumunda her türlü anlaşma için zemin hazırdır.’’ dedi.

Rusya ziyaretine değinen Ayetullah Reyisi, ‘’ Uluslararası politikada İran’da çok çaba sarf edilmiş ve edilmektedir fakat tüm alanlarda bu politika dengeli şekilde uygulanmamıştır. Rusya ile ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşabilir. Biz Rusya’dan stratejik ürünler ithal edebiliriz ve İran tarım ürünleri Rusya piyasasına gönderilebilir. İki ülke petrol ve gaz alanlarında da işbirliği yağabilirler. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, tarım, transit, ulaştırma ve hava-uzay alanlarında kapasiteler mevcut olduğunu ve kullanılması gerektiğini belirtti.

Ayetullah Reyisi, müzakerelerde ambargoların etkisizleştirilmesi ve giderilmesi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, ambargoları etkisizleştirme yollarından birinin komşularla iletişim olduğunu belirtti.

İran’ın tüm ülkelerle işbirliği yapmak istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, İran’a karşı gelen ülkelere de karşı gelineceğini söyledi.

Yapılan ziyaretlerin sonucunun halka yansıtılması gerektiğini ifade eden Reyisi, Cumhurbaşkanı Putin ile 3 saatlik görüşmesinde ikili, bölgesel konuların incelendiğini ve müzakere sonuncu cumhurbaşkanı Putin, alınan kararların hızlı şekilde uygulanması için bakanlarını görevlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, kendisinin de Dışişleri, Petrol ve diğer bakanlara bir an evvel alınan kararları hayata geçirme direktifi verdiğini söyledi.

İran ve Rusya’nın doların sultasının kırılması yönünde ortak görüşleri olduğunu ifade eden Reyisi, savunma, güvenlik, hava-uzay, Buşehr santralinin yeni fazlarının yapımı, İran tarım ürünlerinin Rusya’ya ihracatı hususlarında görüştüklerini söyledi.

Spor meydanlarında son zamanda başarılar kazanan kadın ve erkek sporcuları kutlayan Reyisi, hükümetin halkın geçim sıkıntısını gidermek için engel tanımadığını söyledi.

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2012