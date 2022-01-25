General Bageri: İran politikası komşularla ilişkileri geliştirmek ve her türlü işgale karşıdır

Tahran’da yapılan görüşmede General Bageri, ziyaretin iki ülke ilişkilerinin özellikle savunma, teknik ve askeri alanlarda gelişmesine zemin hazırlaması temennisinde bulundu.

İran milletinin Azerbaycan milletine yakın duygular beslediğini ifade eden General Bageri, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının 30 sene sonra kurtarılmasının İslam İnkılabı Rehberi ve İran halkının mutlu olmasını sağladığını söyledi.

İki ülkenin tarihi, dini, dil ve diğer konularda birçok ortaklığı bulunduğunu ifade eden General Bageri, İran politikasının komşularla ilişkilerini geliştirme yönünde olduğunu söyledi.

Bageri, ‘’ Biz kendi ülkemize hassas olduğumuz kadar, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne de hassasız. ‘’ ifadesini kullandı.

Genral Bageri, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ziyaretle birlikte iki ülke askeri ilşkilerinin gelişeceğini ve bunun da güvenliğin sağlamasına katkı sağlayacağını söyledi.

General Hasanov da görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanının mesajını General Bageriye ileterek ikili ilişkilerde azimli olduğunu aktardığını söyledi.

General Hasanov, General Bageri’yi ülkesine davet etti.

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2012