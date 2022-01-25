9-12 yaş çocukların korona’ya karşı aşılanması bugün başlıyor

Haşimi yaptığı açıklamada aşılanmanın isteğe bağlı olacağını ve isteyenlerin İran yapımı Pstocovoc veya Sinofarm aşıları ile aşılanabileceklerini, aşılanmanın iki doz olacağını söyledi.

Bugüne kadar İran’da toplam 60 milyon 513 bin 855 kişi birinci doz korona aşısı, 53 milyon 651 bin 657 kişinin ikinci doz, 14 milyon 856 bin 764 kişinin 3. doz korona aşısını olmuştur. Toplan aşı sayısı ise 129 milyon 22 bin 276 dozdır

İran’da son günlerde Omicron türü görülmeye başlamıştır.