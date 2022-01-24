İran, 10 uluslarası kurumla nesli tükenmekte olan türler için işbirliği yapmakta

Ekberi yaptığı açıklamda, İran’ın bu kurumlarla bilgi paylaşımı yaptığını hatta projeler çerçevesinde bu kurumlarda mali yardımlar alındığını fakat vahşi hayatın korunması özellikle göçmen türlerle ilgili farklı ülkelerle teknoloji ve bilim alanında da işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Ekberi, İran Sarı Geyiklerinin neslinin tükendiğini ve bir kaçının koruma altında olduğunu belirterek, İranlı zebraların neslinin de sınırlandırıldığını ve bu türleri koruyarak çoğalmalarının sağlandığını ve doğaya bırakıldığını söyledi.

Ekberi, çeişitli Ceylan, Cebir ve Maral türlerinin de çoğalmasının sağladığını belirterek, Asya Kaplanının durumunun vahim olduğunu bu türün İran’ın komşularında neslinin tamamen tükendiğini ve İran’da da sadece 3 ilde ve sınırlı sayıda var olduğunu belirtti.

Asya kaplanının neslini kurtarmanın çok masraflı olduğunu ve bu yönde ek bütçe talep ettiklerini belirterek, nesli tükenmekte olan diğer türler içinde planlamaları olduğunu söyledi.

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2012