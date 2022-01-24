İran Erkekler Handbol Takımı, Kuveyt’ı yendi

İlk yarı 11-11 tamamlanırken ikinci yarıda zorlu bir oyunda İran takımı oyunu 27-26 kazanmayı başardı.

İran bu zaferle 4 puana yükseldi ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İran takımı Çarşamba günü Bahreyn ile karşı karşıya gelecektir.

İran daha önce sadece 2015 yılında Dünya Handbol Karşılaşmalarını kazanmayı başarmıştı. İran takımı birinci tur rekabetlerde Arabistan, Hindistan ve Avusturalya ile aynı rupta yer aldı ve her üç karşılaşmada zafer kazanarak ikinci aşamaya yükseldi.

Asya Erkekler 20. Dönem Handbol Şampiyonası 17 takımı katılımıyla Arabistan’ın Demam kentinde düzenlenmektedir, karşılaşmaların ilk 5 takımı Polonya ve İsveç evsahipliğinde düzenlenecek 2023 Dünya Handbol Şampiyonasına katılacaktır.