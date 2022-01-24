İran, Kadın Futsal takımı Kırgızistan’ı yenmeyi başardı

İran takımı karşılaşmayı 10-0 kazandı.
İran takımı daha önce Özbekistan ve Yacikistan’ı da yenmiştı. İran takımı yarın tekrardan Kırgızistan ile görüşecektir.
Karşılaşmalar 10 günlük süre ile Duşamba kentinde İran, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan takımlarının katılımıyla düzenlenmektedir.
Tahran, IRNA- Tacikistan evsahipliğinde düzenlenen Kafa Turnuvasında İran Kadın Futsal Takımı, Kırgızistan’I yenmeyi başardı.
İran takımı karşılaşmayı 10-0 kazandı.
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