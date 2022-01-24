Cumhurbaşkanı Reyisi, Cezayir, Bronoi ve Togo Tahran yeni büyükelçilerini Kabul etti

Cumhurbaşkanı Reyisi, Cezayir’in yeni Tahran büyükelçisi Ali Aruc iki ülke ekonomik ilişkilerinin siyasi ilişkilerin düzeyinde olmadığını belirterek, yeni dönemde siyasi, ekonomil, ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesini istedi.

Aruc da mevcut kapasiteleri kullanarak özelikle eonomik ilişkilerin arttırılmasını istediklerini belirtti.

Ayetullah Reyisi Bronoi yeni Büyükelçisi İsmail Abdülmenap’I kabulünde de iki ülke ilişkilerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde de gelişmesi temennisinde bulunarak, İran’ın dış politikada tüm ülkeler özellikle müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Abdülmenap da elçiliği döneminde tüm çabasını iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için harcayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Togo yeni Tahran Büyükelçisi Robert Dosi’yi kabulünde Afrika ile ilişkilerin gelişmesinin İran’ın önceliklerinden olduğunu belirterek, Afrika ülkeleri ile ekonomik, siyasi ve ticari alanlarda ilişkilerin gelişmesini istediklerini söyledi.

Afrika ülkelrinin gelişmek için gerekli kapasitelere sahip olduklarını ifade eden Reyisi, İran’ın Afrika ülkelerinin bağımsızlık, ilerleme ve refahını desteklediğini söyledi.

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2012