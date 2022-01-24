Şeyhülislam: 13. hükümetin önceliği komşuluk ilişkileridir

Şeyhülislami İran ve Komşuları isimli toplantıda bir konuşma yapan Şeyhülislami, komşuluk politikasının coğrafi olarak komşuluk fırsatlarından yararlanma irade ve planlaması ve coğrafyanın ilişkilerde yarattığı tehditlerin yönetimi olduğunu söyledi.

Komşuların diğerlerinden ayrılması gerektiğini ifade eden Şeyhülislami, komşuluk politikasında mevcut tehditler ve sorunların görüşme zemini olarak algılanarak ilişkilerin temelinin güçlendiğini söyledi.

Komşuluk sonucu olan altyapının güçlenmesi ve ticaretin artmasının jeopolitika sınırlamalar ve yabancıların yarattığı sıkıntıları gidermek için uygun zemin hazırladığını ifade eden Şeyhülislami, bu politikanın dış politikanın ve diplomasinin temellerinden olması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Araştırmalar Merkezinin iki seneden beri komşuluk politikasını öncelikleri arasına aldığını ifade eden Şeyhülislami, bu yönde bir çok araştırma ve oturum düzenlendiğini söyledi.

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2012