24 Oca 2022 14:21
Journalist ID: 2394
News Code: 84624961
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Reyisi yarın gece halka hitap edecektir

Reyisi yarın gece halka hitap edecektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyis İbrahim Reyisi, yarın gece devlet televizyonundan halka hitap edecektir.

Reyisi, canlı yayında ülkenin meseleleri  ve dış politika ile ilgili açıklamalarda bulunacaktır.
Cumhurbaşkanı Reyisi Ekim ve Aralık aylarında da halkla canlı bir konuşma yapmıştı.,

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