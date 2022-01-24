Reyisi yarın gece halka hitap edecektir

Reyisi, canlı yayında ülkenin meseleleri ve dış politika ile ilgili açıklamalarda bulunacaktır.
Cumhurbaşkanı Reyisi Ekim ve Aralık aylarında da halkla canlı bir konuşma yapmıştı.,
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyis İbrahim Reyisi, yarın gece devlet televizyonundan halka hitap edecektir.
Reyisi, canlı yayında ülkenin meseleleri ve dış politika ile ilgili açıklamalarda bulunacaktır.
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