Doğu Azerbaycan İli Kriz Yönetimi Genel Müdürü:Tebriz depremi can ve mal kaybına neden olmadı

İRNA'ya konuşan Honerber, 15 imdat ve kurtarma ekibinin depremden etkilenen bölgelere gönderildiğini ve şu ana kadar her hangi bir Can ve mal kaybıunın yaşanmadığını bildirdi.

Tebriz bu asabah yerel saatle 08:51’de 4.4 şiddetinde bir depremle sarsıldı.

İlk deprem sonrası 3.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.