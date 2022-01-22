Kuzay Horasan’da ahşap mezar başlıkları

Mezarların tanınması, kişilerin statülerinin belirlenmesi ve vefat eden şahsı bir az tanıtmak için kullanılan mezar taşları ve başlıkları farklı yerlerde, farklı kişilerde, farklı coğrafiyalarda farklılıklar göstermektedir.

Bağleg köyü girişinde bulunan eşsiz mezarlık bir tepenin eteklerindedir, mezarlıkta en fazla göze çarpan ise mezar başlarına konulan ahşaptan mezar başlıkları farklı manzara sergilemektedir.

Köyün önde gelenleri eski zamanlarda mezarların başında ağaçlar dikildiğini ve bunu müteveffa’nın kabir azabindan kurtarılması için yaptıklarını fakat zama içinde mezarların başında dişli şeklinde ahşap mezar başıkları konuldu.

Ahşap mezar balşlıkları dışli şeklindedir ve her dişli şahsın 10 yıllık ömrünü temsil etmektedir. Öğrneğin 70 yaşında birinin mezar başlığı 7 dişli olacaktır. Ahşaplar ayrıca koç başını da anımsatmaktadır ve bu da Türkmen inancında bela ve kötülüklerin klovulması için kullanılır.

Türkmenlere göre koç önemli bir figürdür ve bir çok Türkmen el sanatında da yer almaktadır.

Bölgenin önde gelenlerinde Hal Mohammad Serferaz, kuru ve dişli ahşapların genelde Nehur Türkmenlerince kullanıldığını Guglenler gibi Türkmen aşiretlerinin düz normal ahşap kullandığını söyledi.

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2012