İranlı kadın futbolcu İran-Hindistan karşılaşmasının yıldızı seçildi

Kadınlar Asya Milletleri Karşılaşmalarında İran takımı ilk karşılaşmasında Hindistan karşısında 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Hindistan takımında korona’dan dolayı iki oyuncusundan mahrumdu.

İlk yarının yüzde 62’si Hindistan ve yüzde 38’sinde İran takımları topa hakimken, ikinci yarıda da Hindistan oyunu yönetti.

Karşılaşma 90 dakikanın sonunda 0-0 sona erdi. İran takımının ikinci oyunu Çin ile olacaktır. Çin bugün Taype takımı karşısında 4-0 kazandı.

Karşılaşmalar 17 gün süre ile 12 takım ile 4 grup halinde düzenlenmektedir. İran, Hindistan, Çin ve Taype ile aynı takımdadır.

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2012