İran Handbol takımı Arabistan’ı yenerek bir sonraki aşamaya yükseldi

İran takımı Arabistan’I 24-20 yendi ve B grubunun lideri olarak rekabetlerin 8 takımı arasında yer aldı.
Birinci yarıda İran takımı 13-9 yenilirken ikinci yarının sonunda oyun 24-20 İran lehie sonuçlandı.
İran takımı daha önce Avusturalya ve Hindistan karşısında zafer kazanmıştı.
Karşılaşmalar Çarşamba günü Arabistan’ın Demam kentinde 17 takımın katılımıyla düzenlenmektedir. Rekabetlerin ilk 5 takımı Polonya ve İsveç ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Dünya Şampiyonasına katılacaktır.
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2012
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