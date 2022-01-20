21 Oca 2022 01:26
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News Code: 84621196
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İran Handbol takımı Arabistan’ı yenerek bir sonraki aşamaya yükseldi

İran Handbol takımı Arabistan’ı yenerek bir sonraki aşamaya yükseldi

Tahran, IRNA- İran Erkekler Handbol takımı 2020 Asya Şampiyonası karşılaşmaları çerçevesinde Arabistan takımını yenerek bir sonraki aşamaya yükselmeyi başardı.

İran takımı Arabistan’I 24-20 yendi ve B grubunun lideri olarak rekabetlerin 8 takımı arasında yer aldı.

Birinci yarıda İran takımı 13-9 yenilirken ikinci yarının sonunda oyun 24-20 İran lehie sonuçlandı.

İran takımı daha önce Avusturalya ve Hindistan karşısında zafer kazanmıştı.

Karşılaşmalar Çarşamba günü Arabistan’ın Demam kentinde 17 takımın katılımıyla düzenlenmektedir. Rekabetlerin ilk 5 takımı Polonya ve İsveç ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 Dünya Şampiyonasına katılacaktır.

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2012

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