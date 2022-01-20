Viyana'da yaptırımların kaldırılması için müzakereler sürüyor/ Bageri ve Mora görüştü

Dün tüm heyetlerin temsilcileri ile görüşen Bageri, ikili ve çoklu temasları çerçevesinde tüm heyetlerle görüştü. Bageri bugün de heyetlerle görüşmelerde bulunacaktır.

Uzmanlar düzeyinde de toplantıların bu sabahtan beri devam ettiği bildirilmektedir. Bu toplantılar KOEP Komisyonunun son toplantısında ambargoların giderilmesinin öncelikli konu olduğu vurgulandıktan sonra düzenlenmektedir.

Kaldırılan ambargolarda doğrulanma ve İran’a bir daha anlaşmanın ihlal edilmesinin garantilenmesi İran’ın üzerinde durduğu konulardır. Kaynaklar müzakerelerde ilerlemeler sağlandığını ve iyi bir anlaşmaya varmanın Washington’un bazı siyasi kararlarına bağlı olduğuna vurgu yapıyorlar.

Rusya ve Çin’in İran’ın tutumuna destek verirken batılı taraflar müzakerelerde değişken tutumları ile ilerleme sağlanan konuların geri alınmasını talep etmektedirler.

Müzakerelerin bu aşamada batılı tarafların karar verme dönemecine ulaştığını ifade eden kaynaklar batılı ülkelerin manalı ve uygulamaya dönük eylemlerle anlaşmaya varmak istediklerini göstermeleri gerektiğini ifade ediyorlar.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade geçen günlerde yaptığı açıklamada, kalan konuların siyasi kararlar gerektiren kilit konular olduğunu ve Washington’un kalan konular ve ambargoların giderilmesi hususunda kararını bildirmesi gerektiğini söyledi.

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2012