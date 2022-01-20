20 Oca 2022 13:37
Journalist ID: 1942
News Code: 84620627
0 Persons

Ayetullah Reyisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Ayetullah Reyisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Moskova, IRNA- Resmi bir ziyaret için Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, Rusya Müslümanlar Konseyi Başkanı Ravil Enyneddin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reyisi görüşmede Rusya ziyaretinin iki ülkenin siyasi, ekonomik özellikle kültürel ilişkiler için dönem noktası olduğunu belirtti ve Eyneddin de Cumhurbaşkanı Reyisi’den Moskova Merkez Camiini ziyaret etmek için davette bulundu.

Dün Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı Reyisi Cumhurbaşkanı Putin ile 3 saati aşkın bir süre görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Rusya Parlamentosu alt kanadı olan Duma’da bugün bir konuşma yapacaktır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha