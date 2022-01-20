Ayetullah Reyisi, Rusya Müslümanları Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Reyisi görüşmede Rusya ziyaretinin iki ülkenin siyasi, ekonomik özellikle kültürel ilişkiler için dönem noktası olduğunu belirtti ve Eyneddin de Cumhurbaşkanı Reyisi’den Moskova Merkez Camiini ziyaret etmek için davette bulundu.

Dün Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı Reyisi Cumhurbaşkanı Putin ile 3 saati aşkın bir süre görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Rusya Parlamentosu alt kanadı olan Duma’da bugün bir konuşma yapacaktır.

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