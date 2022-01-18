Ülke dışında ikamet eden İranlılar arasında evlat edinme talebi artıyor

Caferi, İran Devlet Refah Teşkilatı ve ülke dışında yaşayan İranlılar Genel Müdürlüğü'nün yeteneklerinin kullanılmasına ilişkin düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunarak, bu toplantıya ayrıca yurt dışında ikamet eden İranlılar Yüksek Kurulu genel müdürü ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Caferi, İran Refah Teşkilatı'nın çeşitli alanlardaki bilgi ve deneyimini komşu ülkeler başta olmak üzere diğer devletlere aktarmaya istekli olduğunu vurguladı.

Şu anda İran İslam Cumhuriyeti Devlet Refah Teşkilatı yaklaşık 27 bin çocuğa hizmet veriyor.

Son yıllarda birçok İranlı aile 10 binden fazla yetim çocuğu evlat edindi.