İran-Nahçıvan Gümrük İşbirliği İnceleme Toplantısı düzenlendi

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu ile Nahçıvan Gümrük Müdürü arasındaki görüşmede Hüseyni, gümrük alanında İran şirketleri ve iş adamları tarafından yansıtılan sorunları gündeme getirdi ve bunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Habibbeyli de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük yetkilileri arasındaki işbirliğinin son durumunun incelendiği iyi görüşmeler ve etkileşimler olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki işbirliği ve etkileşim sürecinde bazı sorunların ortaya çıkmasının, son yıllarda korona virüsünün yayılması ve bu sorun nedeniyle kısıtlamaların ortaya çıkmasından kaynaklandığını belirten Habibbeyli, koronanın hız kaybetmesi ile durumun iyileşmesini umduklarını ifade etti.

Ülkemizin Nahçıvan Başkonsolosu ise bu görüşmeleri faydalı görmekle birlikte, bu alandaki istişarelerin devamına ve bu alanlarda iki ülke yetkilileri arasındaki etkileşimlerin artmasına vurgu yaparak, her türlü duruma karşı Başkonsolosluğu'nun işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

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