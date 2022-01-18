18 Oca 2022 12:24
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Ali Dayi'nin rekorunu kırdığı için Cristiano Ronaldo takdir edildi

Ali Dayi'nin rekorunu kırdığı için Cristiano Ronaldo takdir edildi

Tahran,İRNA-Mehdi Tarımi yılın en iyi golü ödülünü alamazken, Lewandowski yılın en iyi oyuncusu seçildi.

FIFA en iyiler töreni dün akşam 20:30'da FIFA Zürih merkezinde başladı.

Törenin başında Kanada kadın milli takımının forvet oyuncusu Christine Sinclair, rekor kırması nedeniyle özel bir ödül aldı.188 golle milli takımda en çok gol atan kadın futbolcudur.

 Tottenham'ın Arjantinli yıldızı Eric Lamela'nın golü, FIFA tarafından yılın en iyi golü seçildi.Böylece Mehdi Tarımi birinciliği kazanamadı.

Cristiano Ronaldo ise Ali Dayi'nin rekorunu kırarak en fazla milli golü attığı için takdir edildi.

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