İran'ın nükleer müzakerelerinin başmüzakerecisi Viyana'ya döndü

IRNA'nın dış politika muhabirine göre, Cuma günü Tahran'a dönen İran müzakere heyeti başkanı Bakıri, P4+1 grubunun temsilcileriyle görüşmelere devam etmek için Pazartesi sabahı Viyana'ya döndü.

Ülkemizin kıdemli müzakerecisi Tahran'da iki gün kaldığı süre boyunca, ilgili tüm üst düzey, teknik ve uzman yetkililerle yoğun bir program şeklinde koordinasyon ve istişare toplantıları yaptı.

Viyana'da bu sabahtan itibaren İran başmüzakerecisi ve P4+1 temsilcileri ile birlik koordinatörünün resmi toplantıları ve çeşitli çalışma grupları yeniden başlayacak.

Nükleer müzakerelerin sekizinci turunda varılan anlaşmaya göre, İran İslam Cumhuriyeti ve üç Avrupa ülkesinin başmüzakerecileri geçtiğimiz Cuma günü bazı istişareler için başkentlerine döndüler. O günlerde uzman görüşmeleri devam etti ve İranlı uzmanların katılımıyla yaptırımların kaldırılması ve yürütme düzenlemeleri (üçüncü çalışma grubu) çalışma grubunun toplantıları ve P4 + 1 grubu bu dönemde Viyana'daki Coburg Otel'de yapıldı.

İran ve üç Avrupa ülkesinin müzakere heyetlerinin son toplantısı, müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora'nın katılımıyla Cuma günü Viyana'da yapıldı.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve müzakere ekiplerine göre görüşmeler ilerleme kaydetti.

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