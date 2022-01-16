Urmiye'nin Bavan köyünde 3 kayıp kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

Bavan köyünde yaşayan üç kişinin Türkiye sınırındaki Silvana bölgesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin koruma alanı dışında kaybolduğuna dair yayınlanan haberlerle konunun araştırıldığını ifade ede Mukabili, konuyu Türk sınır güçleriyle gündeme getirerek inceleme talep ettiklerini kaydetti.

Kayıpların aranması için acil çalışma başlatıldığını ve olay yerine Türk hudut kuvvetlerine bağlı ekipler sevk edildiğini dile getiren Mukabili, 'Saatlerce süren aramaların ardından ne yazık ki kayıplara dair herhangi bir iz bulunamadı' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Kızılay yardım güçleri ve halk güçlerinin 15 Ocak Cuma sabahından bu yana kayıp arama operasyonunu başlattığına değinen Mukabili, 'Bu arama devam ediyor. Muhtemel kayıp şahısların aranması, bulunması ve iade edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması için resmi takipler devam etmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Cuma günü saat 11 sularında Urmiye'nin Mergever bölgesindeki Binar Tepeleri'nde üç kişinin kaybolmasının ardından Silvana dağ üssü kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

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