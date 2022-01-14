Uluslararasi Handbol Fecr Kupası Şuşter kentinde başladı

Karşılaşmalara Gürcistan, Özbekistan, Irak, İran gençler ve yıldızlar takımları katılmaktadır.
Karşılaşmalar 150 sporcunun katılımıyla 6 gün sürecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
Ahvaz, IRNA- Uluslararası Handbol Fecr Kupası düzenlenen törenle Şuşter kentinde başladı.
Karşılaşmalara Gürcistan, Özbekistan, Irak, İran gençler ve yıldızlar takımları katılmaktadır.
Karşılaşmalar 150 sporcunun katılımıyla 6 gün sürecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
yorumunuz