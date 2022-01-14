15 Oca 2022 01:17
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News Code: 84613292
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Uluslararasi Handbol Fecr Kupası Şuşter kentinde başladı

Uluslararasi Handbol Fecr Kupası Şuşter kentinde başladı

Ahvaz, IRNA- Uluslararası Handbol Fecr Kupası düzenlenen törenle Şuşter kentinde başladı.

Karşılaşmalara Gürcistan, Özbekistan, Irak, İran gençler ve yıldızlar takımları katılmaktadır.

Karşılaşmalar 150 sporcunun katılımıyla 6 gün sürecektir.

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2012

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