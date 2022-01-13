Rusya ve Avrupa Troykası Viyana müzakerelerini masaya yatırdı

Rus temsilci Mihail Olyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerde 3 Avrupa ülkesinin muhtemel anlaşma, uygulama esnasında atılacak adımlar hususunda görüştüklerini belirtti.

Dün ilke kez 8. tur müzakerelerde, İran ve 4+1 grubu arasında denetim mekanizması ile ilgili komisyon toplantısı düzenlendi.

Bu komisyon karşı tarafın taahhütlerini nasıl yerine getirdiğini denetmeyi incelemektedir.

Daha önce denetleme mekanizmasına karşı çıkan batılı ülkeler artık bu mekanizmayı resmen tanıdıklarını bildirmektedirler ve denetleme mekanizmaları hususunda uzmanlar düzeyinde toplantılar düzenlenmektedir.

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2012