Nükleer bilim adamlarına suikast suçu cezasız kalmayacak

Twitter hesabından açıklama yapan Garipabadi, 'Bugün, ülkemin kahramanlarından biri, barışçıl nükleer bilimin yerlileştirilmesinde yorulmaz mücahit şehit Dr. Mustafa Ahmedi Revşen'in şehadetinin 10. yıldönümü. Nükleer bilim adamlarına suikast suçu, insan haklarının açık ihlal örneği olarak cezasız kalmayacak' ifadesini kullandı.

Şehit bilim adamı Mustafa Ahmedi Revşen, 8 Eylül 1979'da Hemedan şehrinde doğdu. Eğitimine Hamedan'da başladı ve 1998 yılında Şerif Teknik Üniversitesi'ne girerek kimya mühendisliği eğitimine başladı. 2002 yılında kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı ve aynı alandaki çalışmalarına yüksek lisans düzeyinde devam etti ve ardından nanoteknoloji alanında doktora programına girdi.

Şehit Mustafa Ahmedi Revşen, kimya mühendisliği lisans derecesini aldıktan sonra, aynı zamanda başka iş imkanlarına sahip olmasına rağmen yetenekleri sayesinde Atom Enerjisi Kurumu'na girdi. Bu şerefli şehit, 11 Ocak 2012 tarihinde işe giderken, Şehiy Gülnebi caddesinde (Kitap Meydanı), Allame Tabatabai Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi önünde şehit edildi.

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