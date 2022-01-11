Bageri’nin Viyana temasları sürüyor

Bageri, ilk temasını Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrike Mora ile görüştü.

İranlı uzmanlar ve 4+1 grubu üyelerinin görüşmeleri de devam etmekte. Görüşmeler İran aleyhine uygulanan ambargoların kaldırılması çerçevesinde devam etmekte ve görüşmelerin hassas ve belirleyici bir düzeye geldiğini söylemek mümkündür.

Müzakerelerin bu aşaması geçen Pazartesi gününden bu yana müzakerelerde ilerleme sağlandığı gelen haberlerdedir fakat gelen bazı haberler karşı taraf metinleri geriye götürme çabasında olduğu yönündedir.

Karşı taraf müzakerelerde zaman çizelgesi ve sınırlı zamandan söz etmekle birlikte müzakere masasında değişken bir tutum izlemektedirler.

İran daha önce müzakerelerin uzatılması ve zaman baskısının tutumunda değişiklik yaratmayacağını ilan etmiştir ve yine İran kızmızı çizgilerine ve ilkesel isteklerini feda etmeyeceğini defalarca ilan etmiştir.

İran cesaretle Viyana müzakerelerine iştirak etmektedir ve karşı taraftan da hatalarını telafi etmek için gereken adımları atmasını beklemektedir.

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2012