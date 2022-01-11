Mohsen Rızayi, Ortega’nın yein törenine katıldı

Managuay meydanına gelen Rızayi, Ortega tarafından karşılandı.

Rızayi ayrıca Nikaraguay Maden, Ekonomi bakanları ve bazı ekonomiden sorumlu üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmede iki ülkenin özellikle petrol ve enerji alanında işbirliğinin artmasını istedi.

Rızayi, İran’ın her zaman direnişçi devletler ve milletlerin yanında olacağını belirterek, direnişçi ülkeler arasında işbirliğinin artmasının ABD ve diğer zorba güçler için bir tokat olacağını söyledi.

ABD’nin karşı çıkmasına rağmen İran’ın Venezuella’ya benzin gönderdiğine işaret eden Rızayi, bunun mesajının zorbalık döneminin dona erdiiği olduğunu söyledi.

İki ülkenin geniş kapasitelerine işaret eden Rızayi, İran’ın Nikaraguay ile teknik, petrol, enerji, petrokimya, rafineri yapımı, limanların tevsii ve ortak yatırımlara hazır olduğunu söyledi.

Toplantıda Nikaraguaylı yetkililerde İran ile işbirliğini geliştirmek istediklerini söylediler.

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2012