Tahtı Revançı: ABD, Ahameniş kil tabletlerini eksiksiz olarak İran'a teslim etmelidir

Yaklaşık 90 yıl önce Ahameniş kil tabletlerinin Şikago'daki Amerikan Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ne üç yıllık bir emanet olarak gittiğini ve o zamandan beri geri dönmediğini ifade eden Tahtı Revançı, 'Bu tabletler ülkenin kültürünün ve tarihinin bir parçası ve İran halkına ait. Ancak ABD her defasında bir bahane ile bunları geri vermekten kaçınıyor' diye belirtti.

İran'ın talebini "açık" olarak nitelendiren Tahtı Revançı, kil tabletlerin düzenli ve güvenli bir şekilde iade edilmesi ve İran hükümetine teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

30 bini aşkın Ahameniş kil tableti 1935'te bir hükümet kararnamesi ile gemiyle Şikago Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ne gönderildi ve 1937'de oraya ulaştı. Tabletler üç yıl boyunca incelendikten sonra İran'a iade edilecekti.

İlk birkaç yılda bu yapılmadı, ancak ilgili takiplerle 1948'de bazı tabletler, 1971'de diğer bir kısmı ülkeye iade edildi.

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