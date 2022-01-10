Emir Abdullahiyan, İran’ın Viyana müzakerelerindeki ciddiyetine vurgu yaptı

Emir Abdullahiyan görüşmede iki ülkenin tarihi, sürekli ve stratejik ilişkilerine değinerek, merhum SUltan Kabus’un ilişkilerin şekillenmesindeki önemli rolüne işaretle ilişkilerin Sultan Heysem döneminde gelişmesine vurgu yaptı.

13. hükümetin politikasının bölge ülkeleri ile ilişkilerin öncelikli olduğunu belirtereki Umman’ın bölge ülkeleri arasındaki esas işbirliği önceliklerden biri olduğunu ve ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini istedi.

İran’ın fars Körfezi ülkelerine komşuluk çerçevesindeki bakışını anlatan Emir Abdullahiyan, bölge ülkeleri ile iyi ilişkilerin kurulması için hiç bir sınırlama ve istisna olmadığını söyledi.

Yemen krizi ile ilgili İran’ın politikasını anlatan Emir Abdullahiyan, İran’ın krizin başından beri ilkesel bakışı siyasi ve diyaloga dayalı olduğunu belirtti ve Umman’ın tutumunun takdire şayan olduğunu söyledi.

İran’ın Viyana görüşmeleri ile son glişmeleri dile getirerek, İran’ın iyi bir anlaşmaya varmak için iyi niyetli ve ciddi olduğunu söyledi.

Fehed Bin Mahmut Al-i Said de iki ülkenin dostame ve yakın ilişkisine işaretle, ilişkilerin gelişmesine ve İran’ın zengin kültür ve tarihine değinerek İran’In bölge gelişmelerinde İran’ın yapıcı rolüne vurgu yaptı.

Abdullahiyan, Muskat’ta Yemen Milli Kurtuluş Hüükümeti Başmüzakerecisi Mohammad Abdülselam ile görüştü.

Abdullahiyan görüşmede yemen sorunlarının çözümünün siyasi yollarla ve Yemenlilerin ortaklığı ile olacağını ve Yemen meselesinin Yemen’in konusu olduğunu söyledi.

Abdullahiyan ayrıca Umman’da yaşayan İranlılarla da bir toplantıda bir araya geldi.

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