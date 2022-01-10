Tahran-Muskat ilişkileri uzun ve istikrarlıdır

Umman'a gelişinde ziyaretinin detayları hakkında bilgi veren Emir Abdullahiyan, 'Bu bir günlük ziyaret sırasında Umman yetkilileri ve ülkenin Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda görüşmeler yapacağız. Tahran-Muskat ilişkileri uzun süreli ve istikrarlıdır ve bu istikrarlı ve güçlü ilişkiler sırasında, siyasi ve kültürel ilişkileri daha yüksek ekonomik ve ticari işbirliği seviyelerine taşımakla ilgileniyoruz' diye belirtti.

Transit hattın canlandırılmasına ilişkin dörtlü anlaşmaya atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, 'Dörtlü anlaşma İran, Umman Krallığı, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından imzalandı ve bu gezinin Reisi Hükümeti'nin komşuluk ilişkilerine bakışını dikkate alacağını umuyoruz. Kuzey komşularla iyi ilişkiler kurarken, bu ağı güney komşularımıza da genişletmek istiyoruz' diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu Pazartesi sabahı Ummanlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'dan Muskat'a gitti. Emir Abdullahiyan'ın bu gezi sırasında yapacağı görüşmelerin ana odak noktası, iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda genişletmenin yollarını araştırmak ve bölgedeki önemli konularda istişarelerde bulunmak olacak.

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