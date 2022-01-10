Hazır anket formu şablonlarını nereden alabilirim? (En eksiksiz ve yetkili referans)

İlginç bir şekilde, bu günlerde her işletme kendisi hakkında bir online form veya anket oluşturuyor ve hizmet verdikten veya ürün sattıktan sonra kullanıcılara hizmetleri veya ürünleri hakkında fikirlerini soruyor.

Ancak işletme sahiplerinin endişelerinden biri, bu online anket formları nereden temin edilebilir? Kullanılabilecek hazır bir örnek form veya anket var mı? Ve eğer öyleyse, hangi bireyler veya işletmeler için uygundur?

Günümüzde dijital dünyaya geçiş ve son yıllarda ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle insanların siber uzay kullanımlarının yaygınlaşması nedeniyle giderek artmaktadır. Bu, birçok şeyin online yapılmasına neden oldu.

Online sınavlardan online istihdam formları göndermeye, çeşitli merkezlerdeki online kayıt formlarından ürün sipariş etmeye veya otel rezervasyonu yapmaya kadar her şey online anketler ve formlar kullanılarak yapılır. Bu formlar iki şekilde uygundur, birinci husus, formu cep telefonu veya sistemlerini kullanarak basitçe doldurup gönderen kullanıcılarla ilgilidir.

Ancak hikayenin diğer tarafında, işletmelerin form verilerini teslim alma anında kolayca ve resmi olarak analiz ettiği işletmeler vardır. Bu nedenle, çevrimiçi anket formları ve online anketler pazarı bu günlerde sıcak.

Online anket formunun örneklerine ulaşmak için Porsline hazır anket şablonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kuşkusuz Porsline, online anket formları ve üretme ve yayınlama alanında son yıllarda işletmelere mükemmel hizmetler sağlamıştır.

Porsline'da hangi formlar ve anketler mevcuttur?

Porsline'da ve anket şablonları bölümünde çeşitli formları görebilirsiniz. Bu formlar önceden hazırlanmıştır ve amaçlarınız için hazır bir şablon olarak kullanılabilir. Online anketler ve formlar, aşağıda inceleyeceğimiz çeşitli kategorilerde mevcuttur.

1. İstihtam Formları: Dünya çapındaki telekomünikasyon koşulları göz önüne alındığında, işe alım formları bu günlerde büyük talep görüyor, online formlar işe almadan önce insanları kontrol etmek için en iyi seçenektir. İstihtam formu, stajyer istihdam formu, satıcı istihdam formu vb. mevcut istihdam formlarına örnektir.

2. Performans değerlendirme formları: Porsline sitesinde ulaşabileceğiniz performans değerlendirme anketlerinde birçok örnek bulunmaktadır. 360 derece yönetici değerlendirme formu, çalışan performans değerlendirme formu, çalışan memnuniyet anketi, çağrı merkezi uzmanları performans değerlendirme formu vb. bu formlara örnek olarak verilebilir.

3. Hizmet ve ürünlerin değerlendirilmesi: Sağlanan hizmet veya ürünlerin değerlendirilmesi işletme sahipleri için çok önemlidir. Hizmetleri veya ürünleri en basit şekilde değerlendirebilmek için örnek değerlendirme formlarına ihtiyacınız var, böylece kullanıcıların sorması gereken önemli soruları anlayabilirsiniz. Turizm hizmetleri turist deneyimi değerlendirme anketi, otel seminer memnuniyet anketi, otel eğlence programı değerlendirme anketi, turist tur değerlendirme anketi vb. bu formlara online olarak bakabileceğiniz örneklerdir.

4. Yarışma Formları: Diyelim ki çevrimiçi bir yarışma düzenlemeniz gerekiyor. Bu durumda, muhtemelen bir forma ihtiyacınız olacak, böylece katılımcılara soruları çevrimiçi olarak sağlayabilirsiniz ve size soruların cevaplarını göndereceklerdir. Bu konuda Zeka ve Akademik Yetenek testini kullanabilirsiniz.

5. Seçim Formları: Evden aileye, okuldan üniversiteye, işten sosyal kampanyalara kadar hepimizin seçim yapması gerektiği olmuştur, ancak seçimleri çevrimiçi yapmak için de seçim formlarımız var. Okul Aile Birliği seçim formu ve Öğrenci Konseyi seçim formu, Porsline web sitesinde görebileceğiniz bu formlara örnektir.

6. Diğer Formlar ve Anketler: Kullanıcılardan bir indirim hakkında geri bildirim isteyen formlar veya kullanıcılara bir marka adı hakkında soru soran formlar veya çalışanların hazır olma durumunu ölçen formlar gibi çeşitli başka formlar da vardır. Bu formlar ve çok daha fazlası Porsline web sitesinde mevcuttur.

Ancak ücretsiz anketleri kullanmak size nasıl yardımcı olur? Ücretsiz anketlerin kullanılmasının, oluşturmayı düşündüğünüz forma ilişkin bir genel bakış elde etmenize yardımcı olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca bazen tam olarak aynı örnek forma ihtiyaç duyarsınız ve formu değiştirmenize gerek kalmaz.

Birçok kişi, sorular hakkında doğru bilgiye sahip olmayan formlara ihtiyaç duyar. Ayrıca, çoğu durumda, insanlar çevrimiçi bir form oluşturma fırsatına sahip değildir ve hazır formları kullanmakla ilgilenir. Bazı durumlarda soru türlerinin seçimi veya öğelerin nasıl olduğu konusunda yeterli bilgi yoktur, bu durumda ücretsiz hazır örnek formlar çok önemli olabilir.

Form yelpazesi çok geniş olmasına ve çevrimiçi form tasarımında kategorilerin çeşitliliği çok geniş olmasına rağmen, çoğu durumda Porsline sitesinde ücretsiz form örnekleri mevcuttur ve bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni bir forma ihtiyacınız varsa online hattın uzmanlarıyla iletişime geçerek, istediğiniz formun onaylanması durumunda ücretsiz olarak hazır form olarak üretilip herkesin kullanımına sunulmasını sağlayabilirsiniz.

Porsline halkla ilişkiler ekibine göre, bu formlar çevrimiçi form oluşturucuları kullanma kültürünü yaymak ve dijital bilgiyi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu örnekler ne kadar çok olursa, o kadar çok kişi ve kuruluşu kapsar.

Çok sayıda ücretsiz form tasarlamak ve uygulamak çok zaman alsa da, birçok insanı ve işletmeyi kendi formlarını oluşturmak için bu hazır formları kullanmaktan kurtarmak iyi bir seçenek olabilir.