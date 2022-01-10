Yurt dışındaki İranlıların sorularını yanıtlamak için Dışişleri Bakanlığı'nda bir komite oluşturuldu

Televizyon programına katılan Emir Abdullahiyan, internette İranofobi ile ilgili olarak, 'İranlılar Yüksek Konseyi'nin toplantısına paralel olarak, internetteki bazı medya kuruluşları, yurt dışındaki İranlıların varışta ülkeye çıkış yasağı konulduğunu iddia ediyor. Sayın Yargı Ekir Başkanı bu konuda İranlıların yurt dışına gidiş gelişlerini açıkça memnuniyetle karşıladıklarını belirtti' diye konuştu.

Güvenlik birimleri ve yargı ile koordineli olarak, yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızın konsolosluk işlemleri için MIKHAK sitesine başvurabileceklerini ifade eden Emir Abdullahiyan, 'Yurt dışındaki İranlılar en az bilgi ile bu sisteme girebilir ve Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik servisleri ve yargı ile bağlantılı olması nedeniyle, 10 günden az bir süre içinde cevap İranlı izleyicilere açıklanacak ve böylece İran'a endişesiz seyahat edebilecekler' diye belirtti.

Emir Abdullahiyan, 'Elbette, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki bir yönetim organı olarak Dışişleri Bakanlığı bunu garanti ediyor. Yurttaşlarımıza en fazla 10 gün içinde cevap verecek bir komite de oluşturduk. Porseman sorgulama sisteminin kullanılmasının ardından oluşturulan yoğun casusluğa rağmen bu sistem yurt dışında yaşayan İranlıların seyahatlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı' diye ekledi.

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