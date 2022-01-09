İran-Tacikistan işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor

Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a gönderdiği mesajında, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla Rahman'ı kutlayarak, İran ile Tacikistan arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi mesajında, mevcut siyasi kararlılık ve ortak çabalarla İran-Tacikistan ilişkilerinin kapsamlı gelişimine tanık olacaklarını umduklarını ifade etti. ,Cumhurbaşkanı Reisi, iki devletin son 30 yılda derin tarihi, kültürel, medeniyetsel ve dilsel ortaklıkları kullanarak ikili, bölgesel ve uluslararası arenada çok yüksek düzeyde ilişkiler elde ettiğine dikkat çekti. Reisi, iki devletin muazzam kapasitelerini göz önünde bulundurarak, özellikle ekonomik sektörde işbirliği düzeyini artırmanın mümkün olduğunu söyledi. Reisi mesajının sonunda Tacik meslektaşına sağlık ve başarı, Tacikistan halkına ise mutluluk diledi.