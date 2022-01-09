Viyana görüşmelerindeki farklılıklar azalırken medya yeni haberlere susadı

Bakıri, P4+1 grubu temsilcileriyle birkaç görüşme yaptıktan sonra Coburg Oteli'nden ayrılmadan önce, muhabirlerin anlaşma taslağında farklılık olarak değerlendirilen parantez sayısıyla ilgili sorularını yanıtlarken, 'Bu konuda bazı ilerlemeler kaydedildi' ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, Ortak Komisyonun koordinatörü Enrique Mora'nın 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısının ardından görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntının açıklanmaması ve başta dünyaca ünlü TV muhabirleri olmak üzere medya temsilcilerinin gelişmelere duyarlı olmaları üzerine geldi.

Son günlerde heyet ve toplantı sayısı arttı ve gözlemcilere göre görüşmeler kritik bir karar verme aşamasına girdi. Doğru ya da yanlış, en azından basın çadırındaki atmosfer bu ve medya temsilcileri dostane sohbetlerde önemli bir değişikliğin yakın olduğu ihtimalini artırıyor. Sonuç olarak, İran'ın başmüzakerecisinin sözleri televizyonda ve sosyal medyada hızla yayıldı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında medya alanında bir deprem yarattı.

Sosyal medya aktivistleri, Bakıri'nin Viyana görüşmelerindeki farklılıkların azaltılması ve görüşmelerde önemli bir değişiklik yapılması gibi yaptığı açıklamaları açtıkları hashtag'lerle memnuniyetle karşıladı.

Bazı medya kuruluşları ise İRNA'nın haberini İran'ın başmüzakerecisinin açıklamalarına bağlayarak onun sözlerini çarpıttı. Ancak gelişmeleri yakından takip eden gözlemciler, görüşmelerin devamına ilişkin beklentilerle ilgili belirsizliklerini güncellemek için daha fazla veri bekliyor.

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