Taliban Dışişleri Bakanlığı Başkanvekili Tahran'da

Dışişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Taliban Dışişleri Bakanlığı Başkanvekili Muttaki, dün gece ekonomik ve siyasi bir heyetin başında Tahran'a geldi.

Afgan Ekonomi ve Sanayi ile Ticaret Bakanlıkları başkanlarının ve çeşitli ekonomi bakanlıkları temsilcilerinin yer aldığı heyetin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini görüşmesi planlanıyor.

İran İslam Cumhuriyeti, özellikle mevcut durumda, komşu ülke halkının çıkarları doğrultusunda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülmesi gereğini her zaman vurgulamıştır.

Gezi sırasında bankacılık işbirliği, sınır çarşıları, madencilik, ticaret ve spor gibi çeşitli ekonomik ve ticari konularda anlaşmalara varılacak.

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