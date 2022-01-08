Yabancı basında Kahraman adından sıkça söz ettiriyor

İki Oscar ödülü bulunan Asger Ferhadi'nin yazıp yönettiği 'Kahraman' filmi, En İyi Uluslararası Film Oscar'ı yarışmasında İran'ı temsil ediyor. Film, ilk eşinden ayrı olan ve kekeme bir erkek çocuğu olan Rahim adında bir adamın hikayesini anlatıyor. Borç nedeniyle üç yıldır hapiste olan Rahim, iki günlük izinde kaderini değiştirmeye çalışır ama çok geçmeden kendini yalanların karanlığında bulur.

Kahraman şu anda sinemalarda ve 21 Ocak'tan itibaren Amazon Prime hizmetinde çevrim içi olarak yayınlanacak.

Amerikalı gazeteci ve eleştirmen Justin Chang, Los Angeles Times'a film hakkında şunları yazdı: 'Ferhadi, birbirine bağlı karmaşıklık zincirlerini ortaya çıkarmakta her zaman başarılı olmuştur; Örneğin, Bir Ayrılık'ta, Tahran'daki sosyal sınıf, para, din ve cinsiyetle ilgili sorunları ele almak için bir çiftin boşanması konusunu kullandı. Kahraman filmi de aynı toplumsal aydınlanma yolunu izliyor'.

Gazeteci ve kültür eleştirmeni E.O. Scott, New York Times'ta film hakkında şunları yazdı: 'Ferhadi birinci sınıf bir romancının disiplini ve vizyonuyla filmler yapıyor. Kahraman, hem heyecan verici bir filmin gerilimine ve hızına hem de on dokuzuncu yüzyıl üç ciltlik bir romanın zenginliğine ve keskinliğine sahip. Anlatı acı, tatlı ve tatmin edici sona ulaştığında, anlatının asıl amaç olmadığı sonucuna varabilirsiniz. Filmin başında Rahim, eski karısının erkek kardeşiyle atölyesinde tanışır. Bu atölye, bir kayanın yanına kazılmış eski bir mezarlıktır. Atölye, bu büyüleyici ve yenilikçi filmin konusu için bir metafor olan iskele ile kaplıdır'.

Diğer Amerikalı yazar ve gazeteci Deborah Young da Hollywood Reporter'de film hakkında, 'Yönetmen ve senarist Asger Ferhadi, tiyatrodaki çalışmaları sayesinde en şaşırtıcı yerlerde drama bulabilir. Bir Ayrılık'ın orta sınıf dramasından sonsuz derecede farklı olan Kahraman, Ferhadi'yi yarı gerçekler ve yalanlardan oluşan karmaşık bir hikayede ulusal kurgunun temellerine döndürmüştür' diye yazdı.

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