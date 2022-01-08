Bakıri: Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki anlaşmazlıklar azalıyor

Cumartesi gecesi P4+1 grubu temsilcileriyle yaptığı birkaç görüşmenin sonunda Coburg Oteli'nden ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Bakıri, görüşmelerin ilerlediğini doğruladı.

Müzakerelere katılan ülkelerin çoğu, müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeyi kabul ediyor ve bu nedenle, önümüzdeki karmaşıklıklara ve dolambaçlı yola rağmen, nihai bir anlaşmaya varmak için geri sayımın başladığını temkinli bir şekilde iddia etmek mümkün.

Saatler önce, Rusya'nın başmüzakerecisi Ulyanov, müzakerelerin atmosferini olumlu ve ciddi olarak nitelendirerek, görüşmelerin ilerlediğini yazdı. Ona göre, diğer müzakere tarafları, müzakere süreci hakkında benzer bir değerlendirmeye sahipler.

P4+1 grubu üyeleri, Ali Bakıri ile görüştükten sonra Amerikan heyetiyle müzakerelerin son durumunu görüşmek üzere Marriott Otel'e gitti.

Viyana müzakerelerinin 8. turu geçen Pazartesi günü başladı ve şimdi kritik bir aşamaya geldi. İran İslam Cumhuriyeti, Viyana'da bir anlaşmaya varılması halinde, 2015 anlaşmasını ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini, doğrulamanın ardından İran'ın nükleer eylemlerinin Nükleer Anlaşma çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtiyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish