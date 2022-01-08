Amerikan Film Arşivi Merkezi'nde İranlı kadın yönetmen Niki Kerimi'nin eserleri incelenecek

Niki Kerimi'nin yönettiği Bitiş Düdüğü filmi, Amerikan Film ve Televizyon Arşivi'nin ilk turunda gösterilecek ve yönetmenin huzurunda bir soru cevap oturumu yapılacak.

Bitiş Düdüğü, Almanya'daki Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü, Fransa'daki Vauze Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Seyirci Filmi dallarında üç ana ödülün yanı sıra prestijli Gomez Müzesi Ödülü'nü kazandı.

Gösterim 19 Ocak'ta UCLA Film ve Televizyon Arşivleri'nin Billy Wilder Salonu'nda yapılacak.

Bitiş düdüğü, Tahran'da sakin bir hayat yaşayan ancak bir TV filmi çekmekte sorun yaşayan belgesel çeken bir çift olan Saman ve Seher'ın hikayesini konu alıyor.

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