Kiş Adası 2022 Asya Fitness Challenge Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Nasrizade, 'Bu toplantı, Kiş Adası'nda düzenlenecek 2022 Asya Fitness Şampiyonası hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor ve umarım iyi bir şekilde bu yarışmalara ev sahipliği yaparız' diye belirtti.

Bu müsabakaların kendileri için önemli ve değerli olduğuna değinen Nasirzade, Dünya Federasyonu Başkanının İran'da bu yarışmaları yakından izleyeceğini ifad etti.

Şimdiye kadar Hindistan, Irak, Suriye ve Afganistan'ın turnuvaya katılmaya hazır olduklarını açıkladıklarını kaydeden Nasirzade, 'Özbekistan, Japonya, Rusya, Kazakistan ve diğer ülkelerle gerekli istişareler yapıldı, ancak kalan süre göz önüne alındığında, turnuvanın iyi karşılanmasını bekliyoruz' diye ekledi.

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