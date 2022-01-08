İranlı oyuncu ABD Sundance Festivali'nin jüri üyesi olarak seçildi

Sundance Uluslararası Film Festivali'nin mütevelli heyeti, bu prestijli sinema etkinliğinin 2022 edisyonunu tanıttı ve Eli Hakkında ve Bir Ayrılık filmlerinin yıldızı Peyman Moadi ile birlikte Chelsea Bernard gibi isimlerin tanıtımını yaptı.

Sundance Film Festivali'nin resmi internet sitesinde Moadi ile ilgili açıklama şöyle: 'Peyman Moadi, İranlı-Amerikalı en önemli oyuncu, yazar ve yönetmenlerden biridir. Asger Ferhadi'nin yönettiği Oscar ödüllü Bir Ayrılık ve Eli Hakkında filmlerindeki rolleriyle tanınır. Moadi, Bir Ayrılık filmindeki rolüyle Berlin Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı'.

En son filmleri arasında Gece Nöbeti, 6 Yeraltılı, 13 Saat, X-ray Kampı ve Metresi Altı Buçuk, en yeni dizileri ise O Gece ve HBO'nun Batı Dünyası'nı içeriyor.

Sundance 2022 Festivali, 20-30 Ocak tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecek.

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