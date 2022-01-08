Cuma günü P4+1 grubunun temsilcileri ile İran arasında yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler devam etti. Bu müzakereler, Nükleer Anlaşma Karma Komisyonunun son toplantısında varılan bir anlaşmaya dayanmaktadır.

Son birkaç gün içinde ikili ve çok taraflı toplantılar yapıldı ve görüşmelere katılan ülkelerin temsilcileri, ABD'nin İran'a karşı yasa dışı ve acımasız yaptırımlarını kaldırmanın önceliğini vurguladılar.

Son günlerde Avrupalı ​​taraflar müzakere sürecine ilişkin olumlu bir değerlendirme sunuyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün verdiği bir röportajda, Viyana müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini ancak bu sürenin dolmak üzere olduğunu söyledi.

İran'ın Viyana görüşmelerindeki girişimleri, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Mali ise, "Viyana'da bir anlaşmaya varmak için sadece birkaç haftamız var" dedi.

Ancak Nükleer Anlaşma'dan ayrılan ABD'dir ve yaptırımları kaldırarak ilk adımı atmalıdır.

Rusya ve Çin temsilcileri de Coburg Otel'deki görüşmelerin ardından gazetecilere, görüşmelerin ilerlediğini söyledi.

Müzakerelerde Rusya'nın temsilcisi Mihail Ulyanov, görüşmelere ilişkin son değerlendirmesinde, 2015 anlaşmasını canlandırmak için Şubat ayına kadar nihai bir anlaşmaya varılabileceğini ve sadece Rusya'nın değil, diğer tarafların da müzakerelerin ilerlediğini kabul ettiğini söyledi.

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