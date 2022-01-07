Ambargolarin kaldırılması ilerleme rayında

Çin ve Rusya’dan sonra son günlerde Abrupalı üklelerin de müzakereler sürecinin olumlu seyrettiğini bildirmektedirler.

Bir Avrupalı yetkili dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin adım adım ve ileriye dönük olarak devam ettiğini . Bu yetkili müzakerelerde kayda değer ilerleme sağlanmadığını fakat müzakere atmosferinin olumlu olduğunu ve heyetlerin nihai anlaşmaya varmak için çabaladıklarını söyledi.

Çin temsilcisi Wang Kuan, IRNA’ya yaptığı açıklamada müzakerelerin ileriye dönük devam ettiğini söyledi. Rus temsilci Mihail Olyanov da yaptığı açıklamada Moskova’ya göre 2014’te varılan anlaşmanın ihyasınin Şubat ayına kadar mümkün olduğunu ve tüm tarafların görüşmelerin ilerlemekte olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

İran temsilcisi Ali Bageri Keni de dün gece yaptığı açıklamada çabaların devam ettiğini belirterek, müzakerelerin başarısının anahtarının İran aleyhindeki zalimce ambargoların kaldırılması konusunda anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

Müzakerelerden bir ay sonra görüşmelerin ilerleme rayında olduğunu ve nihai anlaşmaya varmak için geri sayımına başlamanın mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana nükleer müzakerelerinde İran’ın ambargoların geri getirmesini önleyen garantiler istediğini bildirdi.

Elcezire kanalına açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinin 8. turunun müzakereleri doğru mecraya koyduğunu belirterek, batılı ülkelerin ciddi iradesi olması durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi.

‘’ Biz Trump tarafından İran’a uygulanan tüm ambargoların özellikle nükleer anlaşma kapsamına aykırı ambargoların kaldırılmasını istiyoruz.’’ diyen Abdullahiyan, ‘’ Biz ayrıca yeni ambargoların uygulanması ve ortadan kalkacak ambargoları ger getirecek uygulamalara karşı garantiler istiyoruz. ‘’ dedi.

Abdullahiyan, İran petrol ihracatı ve onların gelirlerine ulaşmanın bu garantilerden olduğunu ifade ederek, müzakerelerin kolaylaştırılması için ABD ile gayrı resmi mesajlaşmaların olduğunu söyledi.

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